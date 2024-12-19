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Чарльз Баркли: «Нам нужно всерьез подумать над тем, чтобы начинать сезон в Рождество»

Чарльз Баркли высказался насчет возможных изменений в НБА.

Ведущий Inside the NBA прокомментировал падение телевизионных просмотров.

«Лучшие рейтинги у нас были, когда была забастовка и игры начались в Рождество (сезон-2011/12).

Нам нужно всерьез подумать над тем, чтобы начинать сезон с рождественских матчей. Не придется тратить время на борьбу с НФЛ и университетским футболом, которые забирают себе выходные.

С Рождества у нас будет относительно свободный календарь без особой конкуренции», – заключил Баркли.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Dan Patrick Show
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