Стефен Карри: «У нас есть реальный шанс на чемпионство. Джимми добавляет нам новое измерение, которого у нас не было в 2022»
Лидер «Уорриорс» считает, что команда находится среди претендентов на титул.
«У нас есть реальный шанс. Мы можем составить конкуренцию любой команде на Западе, но все должно сложиться правильно с точки зрения здоровья. Для любой команды, которая хочет выиграть чемпионат, это обязательное условие.
Когда мы выиграли в 2022 году, если бы вы тогда сказали мне, что эта команда станет чемпионом, я бы поверил, но, возможно, не на все 10 из 10. Думаю, сейчас есть некое сходство с той ситуацией. Джимми добавляет нам новое измерение, которого у нас тогда не было», – сказал звездный защитник.
В прошлом сезоне «Голден Стэйт» завершил регулярный чемпионат на 7-м месте и уступил «Миннесоте» во втором раунде плей-офф после того, как Стефен Карри получил травму.
Кто лучший американский игрок в НБА?2464 голоса
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: cтраница Oh No He Didn’t в соцсети X
