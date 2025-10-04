Стефен Карри: «У нас есть реальный шанс на чемпионство. Джимми добавляет нам новое измерение, которого у нас не было в 2022»

Лидер «Уорриорс» считает, что команда находится среди претендентов на титул.

«У нас есть реальный шанс. Мы можем составить конкуренцию любой команде на Западе, но все должно сложиться правильно с точки зрения здоровья. Для любой команды, которая хочет выиграть чемпионат, это обязательное условие.

Когда мы выиграли в 2022 году, если бы вы тогда сказали мне, что эта команда станет чемпионом, я бы поверил, но, возможно, не на все 10 из 10. Думаю, сейчас есть некое сходство с той ситуацией. Джимми добавляет нам новое измерение, которого у нас тогда не было», – сказал звездный защитник.

В прошлом сезоне «Голден Стэйт » завершил регулярный чемпионат на 7-м месте и уступил «Миннесоте» во втором раунде плей-офф после того, как Стефен Карри получил травму.