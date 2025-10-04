Карл-Энтони Таунс: «Иногда в разговоре всплывает «Миннесота», и ничего... Чувствую себя частью «Никс»

Карл-Энтони Таунс рассказал об адаптации в «Нью-Йорке».

Центровой перешел в «Никс» прошлым летом и попал в финал Восточной конференции через год после финала Западной.

«Все это разный опыт. Теперь уже полностью вписался в новую организацию. Иногда в разговоре всплывает «Миннесота», и ничего... Чувствую себя частью «Никс».

Совершенно новая глава, которая началась очень удачно. Хочу, чтобы она продолжалась так же интересно и закончилась сильно.

К нынешнему моменту получил большой опыт игры и на 5-й, и на 4-й позициях. Пока что разбираюсь, как все будет в этом году. Где я буду наиболее полезен и эффективен.

Обычно представляешь свою роль перед матчем. Сегодня ты форвард. Теперь все будет меняться, 4 минуты на «пятерке», две минуты на «четверке», потом обратно в роль центрового. Моя позиция будет гибкой. Работаю над готовностью к такому баскетболу, изучаю команду, наш будущий образ действий. Буду делать все, что нужно для победы», – заключил Таунс.

В этом сезоне центровой Митчелл Робинсон будет готов играть с начала чемпионата.