«Джордан, Шак, Кобе и Леброн». Анферни Хардуэй назвал Топ-4 игрока в истории НБА

Анферни Хардуэй назвал четверку величайших игроков в истории НБА.

«Майкл Джордан , Шакил О ’Нил, Кобе Брайант и Леброн Джеймс », – ответил Хардуэй в подкасте Дрэймонда Грина и Бэрона Дэвиса.

Также легендарный разыгрывающий «Орландо» заявил, что в нынешнюю эпоху легко набирал бы 30 очков в среднем за матч, и признался, что хочет стать главным тренером в НБА.