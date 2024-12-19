«Джордан, Шак, Кобе и Леброн». Анферни Хардуэй назвал Топ-4 игрока в истории НБА
Анферни Хардуэй назвал четверку величайших игроков в истории НБА.
«Майкл Джордан, Шакил О’Нил, Кобе Брайант и Леброн Джеймс», – ответил Хардуэй в подкасте Дрэймонда Грина и Бэрона Дэвиса.
Также легендарный разыгрывающий «Орландо» заявил, что в нынешнюю эпоху легко набирал бы 30 очков в среднем за матч, и признался, что хочет стать главным тренером в НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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