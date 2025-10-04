«Полагаю, увидим». Девин Букер не смог ответить на вопрос о возможном вкладе Деандре Эйтона в игру «Лейкерс»
Девин Букер не стал комментировать переход Деандре Эйтона.
Центровой перебрался в «Лейкерс» из «Портленда» этим летом. Лучшие сезоны 1-го номера драфта-2018 прошли в «Санз». Эйтон помог команде дойти до финала, но быстро утратил мотивацию и отношения в раздевалке.
Букера спросили, какой вклад Эйтон сможет внести в игру «Лейкерс».
«Полагаю, увидим. Точно, увидим», – не стал отвечать звездный защитник.
«Финикс» встретился с командой из Лос-Анджелеса в первом предсезонном матче (103:81). «Да ни черта!» – прокричал Букер после первого промаха Эйтона из-под кольца. Центровой ограничился в матче двумя бросками, не набрав очков с игры.
Кто лучший американский игрок в НБА?2502 голоса
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportskeeda
