Журналист Эван Сайдери: «Если «Оклахома» решит действовать агрессивно, она сможет заключить любую сделку, которую захочет»
«Оклахома» может совершить крупный обмен перед дедлайном.
«Тандер» — это команда, за которой нужно следить на рынке обменов просто из-за их избыточного количества драфт-пиков. Имея укомплектованный состав, «Оклахома» получит четыре пика в первом раунде драфта 2025 года.
Если «Оклахома» решит действовать агрессивно, она сможет заключить любую сделку, которую захочет», – пишет репортер Forbes Эван Сайдери.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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