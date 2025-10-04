0

Ник Нерс: «На ранней стадии выделяется Доминик Барлоу»

Доминик Барлоу понравился «Сиксерс».

Клуб подписал двусторонний контракт с 22-летним форвардом (206 см) этим летом.

Барлоу хорошо показывает себя в тренировочном лагере и выдерживает игру 1 на 1 против Тайриза Макси и Ви Джей Эджкомба.

«Доминик Барлоу выделился на ранней стадии. Он действительно хорош под щитом, попадает броски и очень жестко играет. С ним связаны много отличных моментов», – заявил главный тренер Ник Нерс.

Барлоу набрал 6 очков, 10 подборов, 2 передачи и 1 перехват за 30 минут в предсезонной игре с «Никс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Philadelphia Inquirer
