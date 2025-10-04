Ивица Зубац: «Сейчас в еще лучшей форме, чем в прошлом году»
Центровой «Клипперс» совершил прорыв в прошлом чемпионате, заняв 6-е место в голосовании за лучшего игрока обронительного плана, и получил помощь в передней линии в виде Брука Лопеса этим летом.
«В прошлом году с самого начала говорил Тайрону Лю, что если ему потребуется 48 минут от меня, отыграю 48. Чувствовал себя замечательно (16,8 очка и 12,6 подбора за 32,8 минуты в среднем).
Сейчас в еще лучшей форме, чем в прошлом году, готов к любому количеству игровых минут.
Брук Лопес – один из лучших одноклубников, что у меня когда-либо были. Очень позитивный, смешной, искренний и приятный человек. Его подписание нам очень сильно поможет. Не так много людей в лиге, которые могут заменить его на обеих сторонах площадки. Он умеет растягивать пространство, защищаться под кольцом, это редкое сочетание навыков», – заявил 28-летний хорватский центровой.
Зубац скинул порядка 4 килограммов летом.