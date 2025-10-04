Егор Дёмин: «Много говорим о баскетболе с Кайлом Хайнсом. Любит вспоминать о Москве, много спрашивает о России»

Егор Дёмин рассказал о связи с ЦСКА в «Бруклине».

«Кайл Хайнс – один из самых ярких игроков ЦСКА и Евролиги. Сейчас в «Бруклине » является ассистентом генменеджера фарм-команды, но регулярно принимает участие в тренировочном процессе нашей команды.

Кайл – суперпрофессионал, мы много говорим о баскетболе. Но и часто общаемся вне корта. Он любит вспоминать о жизни в Москве, много спрашивает меня о России.

Также в департаменте скаутинга клуба работает еще один очень известный и яркий игрок ЦСКА – Кори Хиггинс . С ним видимся реже, но общение всегда максимально интересное и полезное», – поделился новичок «Нетс».