Егор Дёмин: «Много говорим о баскетболе с Кайлом Хайнсом. Любит вспоминать о Москве, много спрашивает о России»
Егор Дёмин рассказал о связи с ЦСКА в «Бруклине».
«Кайл Хайнс – один из самых ярких игроков ЦСКА и Евролиги. Сейчас в «Бруклине» является ассистентом генменеджера фарм-команды, но регулярно принимает участие в тренировочном процессе нашей команды.
Кайл – суперпрофессионал, мы много говорим о баскетболе. Но и часто общаемся вне корта. Он любит вспоминать о жизни в Москве, много спрашивает меня о России.
Также в департаменте скаутинга клуба работает еще один очень известный и яркий игрок ЦСКА – Кори Хиггинс. С ним видимся реже, но общение всегда максимально интересное и полезное», – поделился новичок «Нетс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Егора Дёмина
