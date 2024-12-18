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Эдуард Сандлер о грубых словах про Тимму: «Это была эмоциональная реакция. Меня сильно расстраивают такие примеры»

Эдуард Сандлер прояснил свое грубое высказывание про Яниса Тимму .

Президент «Динамо» из Владивостока в комментариях под постом о смерти 32-летнего баскетболиста написал, что «мужчина, покончивший жизнь самоубийством – слабый генетический вид».

«Послушайте, это была эмоциональная реакция. Меня очень сильно расстраивают такие примеры, это не посыл к конкретному человеку. Янис Тимма был когда-то хорошим баскетболистом. Этот парень - латыш, не знаю, что там было с его воспитанием, в его семье, в его стране. Но я просто хотел высказать мнение на баскетбольном сайте, который молодые баскетболисты читают. Нужно быть просто осторожней. Опираться на фундаментальные ценности. Оберегать свою семью, страну, жену. Ни в коем случае не бросать жен с грудными детьми. Не вестись на каких-то известных публичных дам кратковременно, потому что можно разрушить свою психику.

Если психика слабая и ты, в принципе, слабый вид мужчины, то ты можешь вот так закончить. Процесс самоуничтожения, как мы видим, происходит. Поэтому я высказался таким образом. Пример молодым спортсменам: опирайтесь на фундаментальные вещи. И просто как факт: мужчина, покончивший жизнь самоубийством – это слабый вид генетически. Потому что мужчина создан для другого: для продолжения рода, для защиты своего рода, для реализации в жизни, изменения ее к лучшему, защиты своей страны и своей семьи», – считает тренер и функционер.

Латвийский баскетболист Янис Тимма был найден мертвым в Москве в ночь на 17 декабря. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между этажами. Предварительная версия смерти – суицид.

Ранее в этом месяце Тимма развелся с певицей Анной Седоковой, но пытался вернуть возлюбленную.

Комментарии в телеграм-канале «Перехват»

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: vladivostok1.ru
Динамо-Владивосток
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Эдуард Сандлер
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Янис Тимма
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