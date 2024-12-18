Эвелина Бледанс о смерти Тиммы: «Аня Седокова выгуляет свою новую пластику на всех ток-шоу. Янис сделал ей шикарный подарок к Новому году»

Эвелина Бледанс жестко прокомментировала смерть баскетболиста Яниса Тиммы.

«Аня выгуляет свою новую пластику на похоронах, на всех ток-шоу. Янис сделал ей шикарный подарок к Новому году.

Видимо, безумно любил и в чем-то сильно провинился. Теперь везде будет Аня, все корпоративы ее», – считает актриса.

Латвийский баскетболист Янис Тимма был найден мертвым в Москве в ночь на 17 декабря. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между этажами. Предварительная версия смерти – суицид.

Ранее в этом месяце Тимма развелся с певицей Анной Седоковой, но пытался вернуть возлюбленную.