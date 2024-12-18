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НБА проводит исследование низких телевизионных рейтингов в начале сезона

НБА исследует падение телевизонных рейтингов.

Об этом рассказал комиссионер лиги Адам Сильвер.

«Говоря прямо, рейтинги немного упали в начале сезона, но количество зрителей кабельного телевидения снизилось на порядок по сравнению с прошлым годом. Мы достигли переломного момента, когда люди стали смотреть больше программ на потоковом вещании, чем на традиционном телевидении. Именно поэтому по нашим новым телевизионным сделкам, которые мы заключаем в следующем году, каждая игра будет доступна на потоковом сервисе. 

Переходя на потоковые сервисы, мы забываем о том, как происходит игра на самом деле на площадке, это позволит нам с точки зрения производства делать все, что нельзя сделать на традиционном телевидении. Все виды новых функций, все виды новых опций и экранов, которые доступны.

Мы являемся развлекательным продуктом, и подавляющее большинство людей потребляют нас через медиа, а не лично. Поэтому нам приходится уделять этому много внимания. Но если посмотреть на другие данные с точки зрения нашего бизнеса, то последние два года мы добились самой высокой посещаемости в истории лиги. Наша аудитория в социальных сетях самая высокая среди всех лиг и продолжает расти в геометрической прогрессии. Так что недостатка в интересе к этой игре нет», – сказал Сильвер.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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