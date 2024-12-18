3

«Это неправда». Яннис Адетокумбо ответил тем, кто считает, что в НБА нет защиты

Яннис Адетокумбо ответил на критику защиты в НБА.

Репортер: «Что вы скажете тем в Европе, кто утверждает, что в НБА нет защиты?»

Яннис Адетокумбо: «Это неправда, ребята, это неправда. Играют ли в Европе в защиту? Я не знаю. Но если это так, я был лучшим бомбардиром на Евробаскете 2022 года и Олимпиаде. В важных матчах НБА защита очень серьезная.

Я видел интервью Саши Везенкова, где он сказал: «В НБА играют в защите, просто игроки настолько талантливы в нападении, что их невозможно остановить. Приходится чем-то жертвовать». Это правда. В Европе командная защита более тактическая. В НБА все пять игроков на площадке хороши — невозможно остановить всех».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sport24.gr
logoЯннис Адетокумбо
logoНБА
logoАлександар Везенков
logoМилуоки
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Милуоки» взял Кубок НБА. Такой Яннис – лучший игрок лиги на старте сезона
24сегодня, 15:50
Второй Кубок НБА завершен в Лас-Вегасе
3сегодня, 11:38Трибуна
Яннис Адетокумбо готов в будущем сыграть в Европе: «Если бы местный клуб предложил мне деньги НБА, уже играл бы здесь»
6сегодня, 11:20
Шэмс Чарания: «В этом сезоне обмена Янниса Адетокумбо точно не будет»
3сегодня, 06:34
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Болельщик выиграл миллион рублей, забросив с центра на матче «Зенит» – УНИКС
119 минут назадВидео
Единая лига ВТБ. УНИКС прервал победную серию «Зенита», ЦСКА в гостях разгромил «Самару» и другие матчи
2725 минут назадLive
«Денвер» и «Вашингтон» провели переговоры о возможном обмене с участием Йонаса Валанчюнаса
132 минуты назад
«Шарлотт» готов обменять Василие Мицича на драфт-пики 2-го раунда
140 минут назад
Евролига. «Анадолу Эфес» – «Црвена Звезда», «Олимпиакос» примет «Виртус»
сегодня, 18:00Live
Стивен Эй Смит: «Игроки испортили Матч всех звезд. Это их вина»
2сегодня, 17:58
Университет Айова выведет из обращения 22-й номер Кейтлин Кларк
сегодня, 17:32
Анна Седокова оплатит транспортировку тела Яниса Тиммы в Латвию
39сегодня, 17:21
Майкл Портер, скорее всего, будет участвовать в любом крупном обмене «Денвера»
4сегодня, 17:15
«Црвена Звезда» оштрафована Евролигой на 17 тысяч евро за поведение болельщиков
сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Ульм» – «Вулвз», «Валенсия» встретится с «Клужем» и другие матчи
45 минут назадLive
«Атланта» отчислила травмированного Сета Ланди
сегодня, 13:46
Исмаэль Бако о матче с «Зенитом»: «УНИКС готов. В последних играх мы продемонстрировали заметный прогресс»
сегодня, 12:34
Хавьер Паскуаль об игре с УНИКСом: «Матч будет очень трудным»
сегодня, 12:11
«Оставлю себе лишь маленькую долю». Дэмиан Лиллард рассказал, как потратит призовые за Кубок НБА
6сегодня, 11:44
Эдди Хауз о Майке Данливи-старшем: «К черту его! Кусок дерьма»
2сегодня, 10:46Видео
«Теперь я буду в каждом меме». Тьяго Сплиттер упал со стула во время пресс-конференции
сегодня, 10:14Видео
Дарвин Хэм все еще остается непобежденным в Кубке НБА. Его команды взяли два трофея
9сегодня, 07:16
Крис Миддлтон пропустил финал Кубка НБА из-за плохого самочувствия
1сегодня, 07:01
Марк Дэйгнолт: «По ходу всего финала у «Оклахомы» были проблемы в атаке»
сегодня, 06:22
Рекомендуем