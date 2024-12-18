«Это неправда». Яннис Адетокумбо ответил тем, кто считает, что в НБА нет защиты
Яннис Адетокумбо ответил на критику защиты в НБА.
Репортер: «Что вы скажете тем в Европе, кто утверждает, что в НБА нет защиты?»
Яннис Адетокумбо: «Это неправда, ребята, это неправда. Играют ли в Европе в защиту? Я не знаю. Но если это так, я был лучшим бомбардиром на Евробаскете 2022 года и Олимпиаде. В важных матчах НБА защита очень серьезная.
Я видел интервью Саши Везенкова, где он сказал: «В НБА играют в защите, просто игроки настолько талантливы в нападении, что их невозможно остановить. Приходится чем-то жертвовать». Это правда. В Европе командная защита более тактическая. В НБА все пять игроков на площадке хороши — невозможно остановить всех».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sport24.gr
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