«Это неправда». Яннис Адетокумбо ответил тем, кто считает, что в НБА нет защиты

Яннис Адетокумбо ответил на критику защиты в НБА.

Репортер : «Что вы скажете тем в Европе, кто утверждает, что в НБА нет защиты?»

Яннис Адетокумбо : «Это неправда, ребята, это неправда. Играют ли в Европе в защиту? Я не знаю. Но если это так, я был лучшим бомбардиром на Евробаскете 2022 года и Олимпиаде. В важных матчах НБА защита очень серьезная.

Я видел интервью Саши Везенкова, где он сказал: «В НБА играют в защите, просто игроки настолько талантливы в нападении, что их невозможно остановить. Приходится чем-то жертвовать». Это правда. В Европе командная защита более тактическая. В НБА все пять игроков на площадке хороши — невозможно остановить всех».