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«Атланта» отчислила травмированного Сета Ланди

«Атланта» рассталась с Сетом Ланди.

«Хоукс» расторгли двусторонний контракт с легким форвардом Сетом Ланди (24 года, 193 см).

Ланди, которому в мае сделали операцию по удалению костной шпоры, снова усугубил травму лодыжки во время тренировки перед предсезонным матчем. Форвард пройдет повторное обследование в январе.

В прошлом сезоне Ланди сыграл в 9 матчах за «Атланту», а также выступал в G-лиге, набирая 20,4 очка при 40% из-за дуги при 9 бросках за игру, делал 6,3 подбора и 1,2 блок-шота в среднем за матч.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
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