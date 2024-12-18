«Атланта» отчислила травмированного Сета Ланди
«Атланта» рассталась с Сетом Ланди.
«Хоукс» расторгли двусторонний контракт с легким форвардом Сетом Ланди (24 года, 193 см).
Ланди, которому в мае сделали операцию по удалению костной шпоры, снова усугубил травму лодыжки во время тренировки перед предсезонным матчем. Форвард пройдет повторное обследование в январе.
В прошлом сезоне Ланди сыграл в 9 матчах за «Атланту», а также выступал в G-лиге, набирая 20,4 очка при 40% из-за дуги при 9 бросках за игру, делал 6,3 подбора и 1,2 блок-шота в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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