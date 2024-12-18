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«Хорнетс» подарили юному болельщику приставку PS5, но забрали за кадром. Клуб подвергся критике и отреагировал на ситуацию

«Шарлотт» отреагировал на неприятный инцидент с участием болельщика.

«Хорнетс» в паузе недавнего матча подарили юному поклоннику приставку PlayStation 5, но забрали ее за кадром. Юноша остался только с подаренной ему также майкой.

История стала достоянием общественности, клуб подвергся критике и отреагировал на случившееся.

«Шарлотт» принес извинения болельщику и его семье.

«Мы связались с семьей и намерены не только исправить ситуацию, но и превзойти ваши ожидания. Мы предоставим мальчику приставку PS5, которую он должен был забрать домой еще вчера вечером, а также подарим VIP-впечатления на следующей игре», – говорится в сообщении клуба.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Ника Карбони
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