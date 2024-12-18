«Лейкерс» даже не рассматривают возможность обмена Леброна Джеймса
«Лейкерс» не рассматривают возможность обмена Леброна Джеймса.
Об этом сообщает инсайдер The Athletic Йован Буха.
«Судя по тому, что я слышал от команд и источников в лиге, «Лейкерс» не ведут переговоры по обмену Леброна и даже не рассматривают эту идею.
Несмотря на растущие призывы некоторых представителей СМИ и болельщиков перестроить команду и закончить эру Леброна и Энтони Дэвиса, фронт-офис по-прежнему настроен строить вокруг них команду-претендента. Они верят в Леброна и Дэвиса как в дуэт, который все еще способен бороться на самом высоком уровне», – сказал Буха.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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