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«Лейкерс» даже не рассматривают возможность обмена Леброна Джеймса

«Лейкерс» не рассматривают возможность обмена Леброна Джеймса.

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Йован Буха.

«Судя по тому, что я слышал от команд и источников в лиге, «Лейкерс» не ведут переговоры по обмену Леброна и даже не рассматривают эту идею.

Несмотря на растущие призывы некоторых представителей СМИ и болельщиков перестроить команду и закончить эру Леброна и Энтони Дэвиса, фронт-офис по-прежнему настроен строить вокруг них команду-претендента. Они верят в Леброна и Дэвиса как в дуэт, который все еще способен бороться на самом высоком уровне», – сказал Буха.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал журналиста The Athletic Йована Бухи
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