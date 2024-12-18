«Лейкерс» даже не рассматривают возможность обмена Леброна Джеймса

«Лейкерс» не рассматривают возможность обмена Леброна Джеймса.

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Йован Буха.

«Судя по тому, что я слышал от команд и источников в лиге, «Лейкерс » не ведут переговоры по обмену Леброна и даже не рассматривают эту идею.

Несмотря на растущие призывы некоторых представителей СМИ и болельщиков перестроить команду и закончить эру Леброна и Энтони Дэвиса , фронт-офис по-прежнему настроен строить вокруг них команду-претендента. Они верят в Леброна и Дэвиса как в дуэт, который все еще способен бороться на самом высоком уровне», – сказал Буха.