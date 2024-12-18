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Продюсер Сергей Дворцов: «Тимма периодически ходил налево. Несмотря на развод, Седокова его по-настоящему любила»

Продюсер Сергей Дворцов назвал причину напряженных отношений Тиммы и Седоковой.

«Янис периодически ходил налево. Аня это очень долго терпела и закрывала на все глаза. Я знаю, что даже был период, когда она нанимала специальных людей, чтобы за ним следили. Я очень соболезную Ане. Несмотря на развод, она его по-настоящему любила. У них были драматические отношения: они ругались, сходились и расходились.

Янис безумно переживал и не хотел этого развода. Несмотря на все его похождения, он любил Аню. У него произошло с ней слияние, он во время ее работы постоянно был рядом. Возможно, Янис захотел припугнуть Аню, потерять сознание, но выжить. Он хотел ей таким образом отомстить, ведь именно она была инициатором расставания. Я знаю, что Аня бы его в тот момент действительно пожалела», – заявил эксперт программы «Пусть говорят».

Латвийский баскетболист Янис Тимма был найден мертвым в Москве в ночь на 17 декабря. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между этажами. Предварительная версия смерти – суицид.

Ранее в этом месяце Тимма развелся с певицей Анной Седоковой, но пытался вернуть возлюбленную.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Абзац
происшествия
Янис Тимма
logoЕдиная лига ВТБ
Анна Седокова
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