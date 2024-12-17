Виктория Боня: «Печально, что такие люди, как Янис Тимма, не думают о тех, кто их окружает»

Виктория Боня прокомментировала самоубийство Яниса Тиммы.

«Я думаю, что Тимма не справился с потерей отношений с Анной Седоковой . Но самое ужасное, что такие люди, как Янис, не думают о тех, кто их окружает: их дети, их родные, их близкие. Вот это печально.

На самом деле желаю Анечке только сил и терпения. Она заслуживает счастья. Именно так я ей написала. Не будем его осуждать, потому что не в наших полномочиях кого-то осуждать или оценивать», — сказала телеведущая.

32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.

Ранее в декабре Тимма развелся с певицей Анной Седоковой.