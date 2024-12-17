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Василий Карасев о Янисе Тимме: «Две недели назад встречались в Москве, он выглядел совершенно нормально»

Василий Карасев рассказал о встрече с Янисом Тиммой за две недели до смерти.

«Это большая утрата, большая трагедия. Янис — тот игрок, за которым мы следили почти всю его карьеру. Он был 1992 года, как и Сергей, было много чемпионатов, много противостояния между ними.

Янис на наших глазах рос, потом из ВЭФа мы пригласили его в «Зенит». Он провел два очень хороших сезона, тогда он стал уже действительно топовым игроком. Из «Зенита» уехал уже в Евролигу. Поэтому, конечно, тяжелая утрата.

Мы много общались, где-то, наверное, две недели назад встречались в Москве, пересеклись на площадке, он выглядел совершенно нормально. Он приехал скажем так немного реабилитировать свою карьеру, поиграть. Ничего не предвещало беды, но вот так получилось. Соболезную родственникам, всем людям, которые его знали и любили», – сказал главный тренер МБА‑МАИ.

32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.

Ранее в декабре Тимма развелся с певицей Анной Седоковой.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Чемпионат»
Янис Тимма
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