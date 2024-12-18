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Дарвин Хэм все еще остается непобежденным в Кубке НБА. Его команды взяли два трофея

Дарвин Хэм стал двукратным обладателем Кубка НБА.

В минувшем сезоне «Лейкерс» во главе с Хэмом прошли внутрисезонный турнир с результатом 7-0 и стали первыми обладателями трофея.

В нынешнем розыгрыше специалист входит в штаб Дока Риверса в качестве ассистента. «Бакс» одержали семь побед в семи матчах и выиграли турнир.

Форвард Торин Принс, который в прошлом сезоне представлял «Лейкерс», а летом перешел в «Бакс», может похвастать аналогичным результатом.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал «Шоутайм! НБА»
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