Дарвин Хэм – единственный тренер без единого поражения в матчах Кубка НБА (12-0)

Дарвин Хэм продолжает оставаться непобежденным в Кубке НБА.

В минувшем сезоне «Лейкерс » во главе с Хэмом прошли внутрисезонный турнир с результатом 7-0 и стали первыми обладателями трофея.

В нынешнем розыгрыше специалист входит в штаб Дока Риверса в качестве ассистента. «Бакс» одержали пять побед в пяти матчах и вышли в полуфинал.