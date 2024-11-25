Яннис Адетокумбо, Энтони Дэвис и Франц Вагнер – в тройке фаворитов на награду MVP Кубка НБА
НБА обозначила претендентов на награду MVP Кубка.
Наиболее ярко начали внутрисезонный турнир:
Яннис Адетокумбо («Милуоки», 30+7+9);
Энтони Дэвис («Лейкерс», 33+13+4);
Франц Вагнер («Орландо», 31,5+9,5+5,5);
Стеф Карри («Голден Стэйт», 23+7+7);
О Джи Ануноби («Нью-Йорк», 24,5+7+1,5).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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