Марк Дэйгнолт: «По ходу всего финала у «Оклахомы» были проблемы в атаке»
Марк Дэйгнолт назвал причины поражения в финале Кубка НБА.
«Оклахома» уступила в решающей игре внутрисезонного турнира «Милуоки» со счетом 81:97.
«Тандер» реализовали 33,7% с игры и 15,6% из-за дуги.
«Что-то хорошее у нас сегодня получалось. Мы набрали больше очков в трехсекундной зоне, а значит, хорошо справились в защите в этом аспекте. Но с атакой сегодня было намного сложнее по ходу всей встречи. У нас недостаточное количество очков, особенно во второй половине, чтобы претендовать на победу.
Теперь хотя бы сможем извлечь из этого урок и будем двигаться дальше», – сказал главный тренер «Оклахомы».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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