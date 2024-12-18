Марк Дэйгнолт: «По ходу всего финала у «Оклахомы» были проблемы в атаке»

Марк Дэйгнолт назвал причины поражения в финале Кубка НБА.

«Оклахома» уступила в решающей игре внутрисезонного турнира «Милуоки» со счетом 81:97.

«Тандер» реализовали 33,7% с игры и 15,6% из-за дуги.

«Что-то хорошее у нас сегодня получалось. Мы набрали больше очков в трехсекундной зоне, а значит, хорошо справились в защите в этом аспекте. Но с атакой сегодня было намного сложнее по ходу всей встречи. У нас недостаточное количество очков, особенно во второй половине, чтобы претендовать на победу.

Теперь хотя бы сможем извлечь из этого урок и будем двигаться дальше», – сказал главный тренер «Оклахомы».