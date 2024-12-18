Док Риверс о победе в Кубке НБА после провала на старте: «Никто в «Милуоки» не сомневался в том, кем мы можем быть»
Док Риверс прокомментировал победу «Милуоки» в Кубке НБА .
В финале «Бакс» уверенно обыграли «Тандер» (97:81). Команда начала сезон с результатом 2-8.
«У нас были проблемы на старте сезона. Но никто здесь не сомневался в том, кем мы можем быть и как мы можем играть, так что мы просто держались.
Мы держались вместе, и эта победа – побочный продукт того, что команда держалась и оставалась единым целым. Но нам еще есть над чем работать», – считает главный тренер «Милуоки».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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