Док Риверс о победе в Кубке НБА после провала на старте: «Никто в «Милуоки» не сомневался в том, кем мы можем быть»

Док Риверс прокомментировал победу «Милуоки» в Кубке НБА .

В финале «Бакс» уверенно обыграли «Тандер» (97:81). Команда начала сезон с результатом 2-8.

«У нас были проблемы на старте сезона. Но никто здесь не сомневался в том, кем мы можем быть и как мы можем играть, так что мы просто держались.

Мы держались вместе, и эта победа – побочный продукт того, что команда держалась и оставалась единым целым. Но нам еще есть над чем работать», – считает главный тренер «Милуоки ».