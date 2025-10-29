Полиция разыскивает угнанную машину Шакила О’Нила, преступники взломали внутреннюю сеть логистической компании
Range Rover Шакила О’Нила украден.
Доработанный под баскетболиста автомобиль был украден в процессе транспортировки из Атланты в Луизиану.
Полиция определила круг подозреваемых, но пока не добилась результата.
Компания, осуществлявшая модификацию машины, предлагает 10 тысяч долларов за информацию о его местонахождении.
Логистическая организация, занимавшаяся транспортировкой, заявила, что ее внутреннюю сеть взломали.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
