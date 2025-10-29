Полиция разыскивает угнанную машину Шакила О’Нила, преступники взломали внутреннюю сеть логистической компании

Range Rover Шакила О’Нила украден.

Доработанный под баскетболиста автомобиль был украден в процессе транспортировки из Атланты в Луизиану.

Полиция определила круг подозреваемых, но пока не добилась результата.

Компания, осуществлявшая модификацию машины, предлагает 10 тысяч долларов за информацию о его местонахождении.

Логистическая организация, занимавшаяся транспортировкой, заявила, что ее внутреннюю сеть взломали.