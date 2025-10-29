  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Полиция разыскивает угнанную машину Шакила О’Нила, преступники взломали внутреннюю сеть логистической компании
4

Полиция разыскивает угнанную машину Шакила О’Нила, преступники взломали внутреннюю сеть логистической компании

Range Rover Шакила О’Нила украден.

Доработанный под баскетболиста автомобиль был украден в процессе транспортировки из Атланты в Луизиану.

Полиция определила круг подозреваемых, но пока не добилась результата.

Компания, осуществлявшая модификацию машины, предлагает 10 тысяч долларов за информацию о его местонахождении.

Логистическая организация, занимавшаяся транспортировкой, заявила, что ее внутреннюю сеть взломали.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
происшествия
logoШакил О′Нил
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Терри Розир был должен более 8 миллионов долларов налоговой службе США в 2023 году
сегодня, 06:30
Полу Пирсу предъявлены официальные обвинения за вождение в нетрезвом виде
вчера, 17:59
«Ставки на индивидуальные показатели игроков вызывают повышенные опасения и требуют дополнительного контроля». НБА разослала уведомление всем клубам лиги
27 октября, 16:49
Главные новости
Единая лига ВТБ. «Зенит» примет «Бетсити Парму», ЦСКА встретится с «Уралмашем»
1 минуту назад
Евролига. «Хапоэль» сыграет с «Партизаном», «Олимпиакос» примет «Монако»
17 минут назад
Бывшего баскетболиста Кайла Синглера арестовали за нападение на мать его ребенка
30 минут назад
Яннис Адетокумбо: «Это мой город, мне нравятся трудности»
сегодня, 06:40
НБА. «Голден Стэйт» крупно обыграл «Клипперс», 37+8+7 от Адетокумбо помогли «Милуоки» справиться с «Никс» и другие результаты
сегодня, 06:33
Терри Розир был должен более 8 миллионов долларов налоговой службе США в 2023 году
сегодня, 06:30
Разыгрывающий «Бакс» Райан Роллинз установил рекорд карьеры в НБА (25 очков, 4 из 4 из-за дуги) в матче с «Нью-Йорком»
сегодня, 06:14Видео
31+9 от Шэя Гилджес-Александера приблизили «Тандер» к клубному рекорду на старте чемпионата
сегодня, 05:59Видео
37+8+7 от Янниса Адетокумбо помогли «Бакс» победить «Никс»
сегодня, 05:47Видео
Хайме Хакес набрал 28 очков за 28 минут и закончил матч с «Шарлотт» с «+43»
сегодня, 05:33Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Бешикташ» сыграет с «Бурком», «Манреса» встретится с «Бахчешехиром» и другие матчи
10 минут назад
Евролига. «Жальгирис» крупно обыграл «Виртус», «Валенсия» победила «Фенербахче» и другие результаты
вчера, 21:59
Еврокубок. «Паниониос» проиграл «Тренто», «Хапоэль Иерусалим» разгромил «Арис»
вчера, 21:11
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» обыграл «Лимож», одержав первую победу в сезоне
вчера, 20:47
Йовица Арсич после матча с «Пари НН»: «Мы наконец-то одержали первую победу в сезоне»
вчера, 19:20
Единая лига ВТБ. «Енисей» уверенно разобрался с «Пари НН» и одержал первую победу в сезоне
вчера, 17:53
Евролига оштрафовала Эргина Атамана на 8000 евро
вчера, 15:30
Джаред Батлер допущен к играм и дебютирует за «Црвену Звезду» в матче с «Маккаби»
вчера, 15:15Фото
Матч Евролиги «Дубай» – «Хапоэль Тель-Авив» перенесен в Сараево
вчера, 13:52
Джаред Батлер не прошел медосмотр в «Црвене Звезде» из-за сердечного заболевания
вчера, 13:15