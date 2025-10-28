0

Джаред Батлер не прошел медосмотр в «Црвене Звезде» из-за сердечного заболевания

Переход Джареда Батлера в «Црвену Звезду» под угрозой из-за сердечной патологии.

По информации сербского извания Nova, 25-летний разыгрывающий не будет допущен к выступлениям в Евролиге, по крайней мере, на данный момент.

В понедельник Батлер прошел полное медицинское обследование, но не получил допуск к профессиональным соревнованиям. Причина – врожденное заболевание сердца, из-за которого в прошлом несколько команд НБА уже отказывались подписывать с ним контракт.

Это не означает, что Батлер точно не присоединится к «Црвене Звезде». Клуб может обратиться за независимым медицинским заключением в надежде окончательно зарегистрировать игрока.

Пока же Батлер остается незарегистрированным и пропустит ближайший матч против французского «Виллербана».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Nova
