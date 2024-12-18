Яннис Адетокумбо набрал 26 очков, 19 подборов и 10 передач в финале Кубка НБА

Яннис Адетокумбо оформил трипл-дабл в финале Кубка НБА .

В финальной встрече турнира «Милуоки» выиграл у «Оклахомы» со счетом 97:81.

В активе греческого форварда 26 очков (10 из 19 с игры), 19 подборов, 10 передач.

Он также набрал 2 перехвата и 3 блок-шота.

Яннис признан MVP Кубка НБА.