Все игроки «Бакс» заработали по 514 тысяч долларов за победу в Кубке НБА
Победители Кубка НБА получили крупные призовые.
Все игроки «Бакс» заработали по 514 тысяч 971 доллару за победу в Кубке НБА. В финале команда Дока Риверса уверенно обыграла «Тандер» (97:81).
Баскетболисты «Оклахомы» получат по 205 тысяч 988 долларов за выход в финал.
Победа, поражение и статистика решающей игры не будут учитываться в показателях регулярного чемпионата.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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