Все игроки «Бакс» заработали по 514 тысяч долларов за победу в Кубке НБА

Победители Кубка НБА получили крупные призовые.

Все игроки «Бакс» заработали по 514 тысяч 971 доллару за победу в Кубке НБА. В финале команда Дока Риверса уверенно обыграла «Тандер» (97:81).

Баскетболисты «Оклахомы» получат по 205 тысяч 988 долларов за выход в финал.

Победа, поражение и статистика решающей игры не будут учитываться в показателях регулярного чемпионата.