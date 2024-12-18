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Все игроки «Бакс» заработали по 514 тысяч долларов за победу в Кубке НБА

Победители Кубка НБА получили крупные призовые.

Все игроки «Бакс» заработали по 514 тысяч 971 доллару за победу в Кубке НБА. В финале команда Дока Риверса уверенно обыграла «Тандер» (97:81).

Баскетболисты «Оклахомы» получат по 205 тысяч 988 долларов за выход в финал.

Победа, поражение и статистика решающей игры не будут учитываться в показателях регулярного чемпионата.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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