Технология Court iQ позволила отменить нарушение правила голтендинга в матче «Филадельфии» против «Вашингтона»

Судьи воспользовались новой технологией для пересмотра решения.

3D-модель NBA Court iQ позволила оценить эпизод в концовке матча «Филадельфии» с «Вашингтоном » (139:134) и изменить решение с нарушения правила голтендинга на чистый блок-шот Адема Боны.