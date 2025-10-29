Технология Court iQ позволила отменить нарушение правила голтендинга в матче «Филадельфии» против «Вашингтона»

  • Спортс
Судьи воспользовались новой технологией для пересмотра решения.

3D-модель NBA Court iQ позволила оценить эпизод в концовке матча «Филадельфии» с «Вашингтоном» (139:134) и изменить решение с нарушения правила голтендинга на чистый блок-шот Адема Боны.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Official
