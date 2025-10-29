Бывшего баскетболиста Кайла Синглера арестовали за нападение на мать его ребенка
Кайл Синглер предстанет перед судом.
Бывший баскетболист (6 лет в НБА) обвиняется в нападении на мать своего ребенка, которая заявила, что он схватил ее за голову и бросил на землю.
Синглера арестовали, когда он преследовал ее на улице, после звонка свидетеля в 911. Инцидент произошел в присутствии малолетнего ребенка пары. Правоохранительные органы сообщают о следах пальцев Синглера на лице и руке женщины.
Синглер не сотрудничал во время задержания и не предоставил свою версию инцидента. Полиция сообщает, что бывший спортсмен, скорее всего, находился под влиянием наркотических веществ.
Год назад Синглер привлек внимание странными роликами в соцсетях, призывами арестовать его родителей и параноидальными высказываниями.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости