Яннис Адетокумбо: «Это мой город, мне нравятся трудности»

Яннис Адетокумбо прокомментировал победу над «Никс».

Форварда связывают с «Нью-Йорком » в плане возможного места продолжения карьеры, Адетокумбо не стал комментировать это после успеха на своей площадке (121:111).

«Они были значительно лучше нас в прошлом году, мы не смогли оказать им сопротивление (0-3 по сезону).

Так что ситуация была простой. Как лидер команды, я обязан помнить о таких вещах. Постарался задать тон с разминки и напомнить о «сухом» проигрыше.

Это мой город, мне нравятся трудности. Это меня только мотивирует. Когда мне бросают вызов, я раскрываюсь.

Впереди «Голден Стэйт». Постараемся сохранить концентрацию и взять второй матч подряд», – заключил форвард.