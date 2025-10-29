Яннис Адетокумбо: «Это мой город, мне нравятся трудности»
Яннис Адетокумбо прокомментировал победу над «Никс».
Форварда связывают с «Нью-Йорком» в плане возможного места продолжения карьеры, Адетокумбо не стал комментировать это после успеха на своей площадке (121:111).
«Они были значительно лучше нас в прошлом году, мы не смогли оказать им сопротивление (0-3 по сезону).
Так что ситуация была простой. Как лидер команды, я обязан помнить о таких вещах. Постарался задать тон с разминки и напомнить о «сухом» проигрыше.
Это мой город, мне нравятся трудности. Это меня только мотивирует. Когда мне бросают вызов, я раскрываюсь.
Впереди «Голден Стэйт». Постараемся сохранить концентрацию и взять второй матч подряд», – заключил форвард.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
