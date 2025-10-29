Малик Бизли: «Репутация разрушена, и не представляю уровня угроз, если проведу еще хоть одну плохую игру в карьере»

Малик Бизли рассчитывает вернуться на площадку.

«Просто хочу играть в баскетбол. Никаких сборов, чтобы укрепить «химию» с командой с прошлого сезона, 42 миллиона испарились, лишился номера на майке, репутация разрушена, развод, разрыв кроссовочного контракта, и я до сих пор не имею права даже объясниться.

Да, и если я подпишусь и проведу еще хоть одну плохую игру в карьере, не представляю даже уровня угроз, которые получу.

Но это не оправдания. Не собираюсь плакаться. Буду двигаться дальше с высоко поднятой головой, потому что просто хочу играть в баскетбол», – поделился Бизли .

Бывший игрок «Детройта », один из лучших снайперов прошедшего чемпионата, продолжает ожидать окончания расследования возможного мошенничества на ставках, чтобы вернуться в НБА . Игроку не предъявлялись обвинения, и он не проходит по недавнему нашумевшему делу ФБР.