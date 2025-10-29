  • Спортс
3

Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» начинает сезон на 1-й строчке, «Нью-Йорк» (4) – лидер Востока

НБА открыла еженедельный рейтинг команд.

Действующий чемпион «Оклахома» стартовала с 5-0 и возглавляет первый список. «Голден Стэйт» и «Денвер» замыкают тройку. «Никс» лидируют среди команд Восточной конференции и пока на 4-м месте.

Полный рейтинг:

  1. «Оклахома» (предыдущее место – 1)

  2. «Голден Стэйт» (8)

  3. «Денвер» (2)

  4. «Нью-Йорк» (4)

  5. «Кливленд» (3)

  6. «Лейкерс» (10)

  7. «Миннесота» (5)

  8. «Сан-Антонио» (15)

  9. «Клипперс» (6)

  10. «Детройт» (11)

  11. «Хьюстон» (7)

  12. «Милуоки» (14)

  13. «Орландо» (9)

  14. «Майами» (21)

  15. «Атланта» (12)

  16. «Мемфис» (16)

  17. «Чикаго» (23)

  18. «Филадельфия» (18)

  19. «Даллас» (13)

  20. «Торонто» (20)

  21. «Бостон» (19)

  22. «Портленд» (22)

  23. «Шарлотт» (27)

  24. «Новый Орлеан» (24)

  25. «Индиана» (17)

  26. «Финикс» (25)

  27. «Сакраменто» (26)

  28. «Юта» (30)

  29. «Вашингтон» (28)

  30. «Бруклин» (29)

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
