Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» начинает сезон на 1-й строчке, «Нью-Йорк» (4) – лидер Востока
НБА открыла еженедельный рейтинг команд.
Действующий чемпион «Оклахома» стартовала с 5-0 и возглавляет первый список. «Голден Стэйт» и «Денвер» замыкают тройку. «Никс» лидируют среди команд Восточной конференции и пока на 4-м месте.
Полный рейтинг:
«Оклахома» (предыдущее место – 1)
«Голден Стэйт» (8)
«Денвер» (2)
«Нью-Йорк» (4)
«Кливленд» (3)
«Лейкерс» (10)
«Миннесота» (5)
«Сан-Антонио» (15)
«Клипперс» (6)
«Детройт» (11)
«Хьюстон» (7)
«Милуоки» (14)
«Орландо» (9)
«Майами» (21)
«Атланта» (12)
«Мемфис» (16)
«Чикаго» (23)
«Филадельфия» (18)
«Даллас» (13)
«Торонто» (20)
«Бостон» (19)
«Портленд» (22)
«Шарлотт» (27)
«Новый Орлеан» (24)
«Индиана» (17)
«Финикс» (25)
«Сакраменто» (26)
«Юта» (30)
«Вашингтон» (28)
«Бруклин» (29)
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
