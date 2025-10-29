Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» начинает сезон на 1-й строчке, «Нью-Йорк» (4) – лидер Востока

НБА открыла еженедельный рейтинг команд.

Действующий чемпион «Оклахома» стартовала с 5-0 и возглавляет первый список. «Голден Стэйт» и «Денвер » замыкают тройку. «Никс » лидируют среди команд Восточной конференции и пока на 4-м месте.

Полный рейтинг: