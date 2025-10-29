Аналитик Кирк Голдсберри: «Должен подать сигнал тревоги по поводу Паоло Банкеро. Он напоминает мне Джоша Смита»

Кирк Голдсберри скептически оценивает прогресс Паоло Банкеро.

«Орландо », которому снова пророчили прорыв в этом сезоне, начал чемпионат с 1-3. Банкеро набирает 22,8 очка, но реализует только 45,5% двухочковых и 18,8% трехочковых бросков.

«Должен подать сигнал тревоги по поводу Паоло Банкеро . Это ключевой момент в его карьере, а он все чаще напоминает мне Джоша Смита .

В этом году он попал в кольцо только 5 раз из 27 после «джампшотов». Паоло – очень важный игрок для будущего американского баскетбола, но в прошлом сезоне из 62 наиболее активных бросающих (с «джампшотов») он был 60-м по эффективности.

У него все плохо с этим компонентом, когда это относится к главному «скореру» команды – у нее проблемы. Продвинутая статистика показывает тренд в неверном направлении, старт этого сезона укрепил меня в мысли о том, что он перестал прогрессировать в этот важнейший момент карьеры», – рассудил аналитик.