Дрэймонд Грин: «Если Вембаньяма сохранит этот темп, он может стать MVP, DPOY и «самым прогрессирующим»
Дрэймонд Грин впечатлен стартом Виктора Вембаньямы.
Форвард «Сперс» помог команде начать сезон с 4-0.
«В первом матче он выцеливал Энтони Дэвиса, как будто это что-то личное. Данки, крики. К нынешнему моменту становится ясно, что у него за настрой. Он хочет стать MVP, сделать это прямо сейчас.
Если он сохранит этот темп, он может стать MVP, DPOY и «самым прогрессирующим».
Когда смотришь на него, остается только прикидывать, кто вообще может против него защищаться», – рассудил форвард «Голден Стэйт».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети The Draymond Green Show
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости