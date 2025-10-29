Дрэймонд Грин: «Если Вембаньяма сохранит этот темп, он может стать MVP, DPOY и «самым прогрессирующим»

Дрэймонд Грин впечатлен стартом Виктора Вембаньямы.

Форвард «Сперс» помог команде начать сезон с 4-0.

«В первом матче он выцеливал Энтони Дэвиса, как будто это что-то личное. Данки, крики. К нынешнему моменту становится ясно, что у него за настрой. Он хочет стать MVP, сделать это прямо сейчас.

Если он сохранит этот темп, он может стать MVP, DPOY и «самым прогрессирующим».

Когда смотришь на него, остается только прикидывать, кто вообще может против него защищаться», – рассудил форвард «Голден Стэйт ».