Кевин Дюрэнт о новом формате Матча всех звезд: «Ужасно. Нужно вернуть формат Восток-Запад»

Кевин Дюрэнт сказал, что он думает о новом формате Матча всех звезд.

«Мне не нравится. Абсолютно не нравится. Ужасно. По-моему, нужно просто вернуть формат Восток-Запад и играть в баскетбол.

Но посмотрим, что из этого выйдет. Возможно, я ошибаюсь», – сказал форвард «Финикса ».