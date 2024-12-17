Кевин Дюрэнт о новом формате Матча всех звезд: «Ужасно. Нужно вернуть формат Восток-Запад»
Кевин Дюрэнт сказал, что он думает о новом формате Матча всех звезд.
«Мне не нравится. Абсолютно не нравится. Ужасно. По-моему, нужно просто вернуть формат Восток-Запад и играть в баскетбол.
Но посмотрим, что из этого выйдет. Возможно, я ошибаюсь», – сказал форвард «Финикса».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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