«Он считает, что это цирк». Лэрри Берд испытывает отвращение к современному Матчу всех звезд

Лэрри Берд не в восторге от современного Матча всех звезд.

«Я спросил: «Лэрри , каково твое отношение к Матчу всех звезд?» Он ответил: «Я хотел победить. Для нас это была соревновательная игра. Мы не хотели, чтобы кто-то травмировался, мы не сходили с ума, не теряли рассудок, не делали глупостей. Но мы играли в баскетбол. И мы хотели победить. Теперь это в прошлом».

Он испытывает отвращение к современному Матчу всех звезд. Его приглашали в прошлом сезоне. Он считает, что это цирк, и это цирк. И это ужасно», – рассказал бывший репортер «Селтикс» Боб Райан.