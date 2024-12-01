«Он считает, что это цирк». Лэрри Берд испытывает отвращение к современному Матчу всех звезд
Лэрри Берд не в восторге от современного Матча всех звезд.
«Я спросил: «Лэрри, каково твое отношение к Матчу всех звезд?» Он ответил: «Я хотел победить. Для нас это была соревновательная игра. Мы не хотели, чтобы кто-то травмировался, мы не сходили с ума, не теряли рассудок, не делали глупостей. Но мы играли в баскетбол. И мы хотели победить. Теперь это в прошлом».
Он испытывает отвращение к современному Матчу всех звезд. Его приглашали в прошлом сезоне. Он считает, что это цирк, и это цирк. И это ужасно», – рассказал бывший репортер «Селтикс» Боб Райан.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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