3

Тайлер Хирро: «Хотел бы стать участником Матча всех звезд. Я этого достоин»

Тайлер Хирро заявил, что заслуживает попадания на Матч всех звезд.

«Я бы хотел стать участником Матча всех звезд. Это было моей целью с тех пор, как я пришел в лигу.

Посмотрим. Мне нужно получить голоса. Но я определенно этого достоин», – сказал атакующий защитник «Майами».

В нынешнем сезоне Хирро набирает 24,2 очка, 5,4 подбора и 5,0 передачи в среднем за матч.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Miami Herald
logoТайлер Хирро
logoНБА
logoМатч всех звезд НБА
logoМайами
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лука Дончич и Тайлер Хирро стали игроками недели в своих конференциях НБА
99 декабря, 20:45Фото
Тайлер Хирро о 3-матчевой серии побед «Хит»: «Цель – выиграть чемпионат. И сейчас мы начинаем вырабатывать правильные вещи, которые помогут в апреле и мае»
39 декабря, 08:12
Бэм Адебайо о Тайлере Хирро: «Настал его момент»
25 декабря, 17:45
9 трехочковых Тайлера Хирро принесли «Майами» разгромную победу над «Лейкерс» (134:93)
35 декабря, 04:15Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Брендан Хэйвуд: «Майкл Джордан даже в 40 лет продолжал приходить в спортзал раньше всех остальных»
7 минут назад
Джимми Батлер открыл кофейню в элитном районе Майами
25 минут назад
Скотти Барнс пропустит несколько недель из-за травмы голеностопа
43 минуты назад
Куинн Кук: «Сегодня Дончич бросил свою команду. Хватит сравнивать его с Тейтумом»
6сегодня, 15:11
Брайан Уиндхорст: «Уорриорз» нацелились на Джимми Батлера и Леброна Джеймса»
14сегодня, 14:59
Дион Уэйтерс: «В мою мать стреляли. В моего отца стреляли. Мою бабушку ранили в голову, но она выжила»
8сегодня, 14:31
Единая лига ВТБ. «Парма» – «Локомотив-Кубань», ЦСКА примет «Енисей»
9сегодня, 13:09
Джейсон Тейтум о платежке «Селтикс»: «Не беспокоюсь об этом. Сейчас наше время, мы должны максимально его использовать»
4сегодня, 12:15
Джордж Карл: «Мы все очень благодарны Леброну, но сейчас ему пора уходить из НБА как игроку»
8сегодня, 11:58
Кендрик Нанн отстранен Евролигой на одну игру и оштрафован на 5 тысяч евро за неуважение к судьям
сегодня, 11:51Видео
Ко всем новостям
Последние новости
МБА-МАИ опубликовала ролик с прослушкой скамейки
46 минут назадВидео
Инсайдер Зак Лоу: «Айзейя Хартенштайн стал идеальным приобретением для «Оклахомы»
1сегодня, 15:29
Артурс Жагарс выбыл на неопределенный срок с травмой связок правой ноги
сегодня, 14:04
Яннис Адетокумбо: «Очень рад, что поедем в Вегас. У нас есть незаконченное дело»
сегодня, 13:58
Страница Кейтлин Кларк на Basketball Reference – самая просматриваемая во всех штатах США
1сегодня, 13:47Фото
Шэй Гилджес-Александер о победе над «Мэвс» в 1/4 финала Кубка НБА: «Это было немного похоже на игру плей-офф»
сегодня, 13:36
Лука Дончич об игре против Шэя Гилджес-Александера: «Отличный скорер»
1сегодня, 13:28
Андреас Пистиолис о матче с «Енисеем»: «ЦСКА необходимо реабилитироваться»
сегодня, 11:37
Дрэймонд Грин о повторении жеста Стефа Карри: «Меня просто выключило в тот момент»
2сегодня, 11:10Видео
Еврокубок. «Клуж» – «Бурк», «Бешикташ» сыграет с «Бахчешехиром» и другие матчи
сегодня, 10:59
Рекомендуем