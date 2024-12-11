Тайлер Хирро: «Хотел бы стать участником Матча всех звезд. Я этого достоин»
Тайлер Хирро заявил, что заслуживает попадания на Матч всех звезд.
«Я бы хотел стать участником Матча всех звезд. Это было моей целью с тех пор, как я пришел в лигу.
Посмотрим. Мне нужно получить голоса. Но я определенно этого достоин», – сказал атакующий защитник «Майами».
В нынешнем сезоне Хирро набирает 24,2 очка, 5,4 подбора и 5,0 передачи в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Miami Herald
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