Актриса Сидни Суини назвала Тайлера Хирро любимым игроком: «Он заслужил поездку на Матч звезд в этом сезоне»

Актриса Сидни Суини назвала своего любимого игрока НБА.

Звезда сериалов «Эйфория» и «Белый лотос» призналась, что впечатлена игрой защитника «Хит» Тайлера Хирро .

«Люблю смотреть за его игрой. В этом сезоне он лучший среди защитников на Востоке. Он точно заслужил поездку на Матч звезд», – считает 27-летняя американка.

Хирро в нынешнем сезоне набирает 24,2 очка, 5,3 подбора и 5,0 передачи за игру.