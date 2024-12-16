Актриса Сидни Суини назвала Тайлера Хирро любимым игроком: «Он заслужил поездку на Матч звезд в этом сезоне»
Актриса Сидни Суини назвала своего любимого игрока НБА.
Звезда сериалов «Эйфория» и «Белый лотос» призналась, что впечатлена игрой защитника «Хит» Тайлера Хирро.
«Люблю смотреть за его игрой. В этом сезоне он лучший среди защитников на Востоке. Он точно заслужил поездку на Матч звезд», – считает 27-летняя американка.
Хирро в нынешнем сезоне набирает 24,2 очка, 5,3 подбора и 5,0 передачи за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Heat Culture
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