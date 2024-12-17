НБА объявила новый формат Матча всех звезд
Впервые Матч всех звезд НБА будет состоять из мини-турнира с четырьмя командами и тремя матчами. Две команды встретятся в одном полуфинале (1-й матч), две две команды встретятся в другом полуфинале (2-й матч). Команды-победители 1-го и 2-го матчей выйдут в финал (3-й матч). В каждом матче победителем станет команда, которая первая наберет 40 очков.
Каждая команда будет состоять из восьми игроков и названа в честь эксперта TNT. 24 игрока будут разделены поровну на три команды, составы которых будут составлены комментаторами Inside the NBA и почетными генеральными менеджерами команд Чарльзом Баркли, Шакилом О’Нилом и Кенни Смитом. Драфт состоится в прямом эфире на TNT в четверг, 6 февраля.
Четвертой командой-участницей станет победитель Матча восходящих звезд, который состоится в пятницу, 14 февраля.
Процесс голосования для определения 24 игроков Матча всех звезд останется прежним.
Четыре команды, участвующие в Матче всех звезд, будут бороться за призовой фонд в размере 1,8 миллиона долларов, при этом каждый игрок команды-победителя получит 125 000 долларов, каждый игрок команды, занявшей второе место, получит 50 000 долларов, а каждый игрок команд, занявших третье и четвертое места, получит 25 000 долларов.
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