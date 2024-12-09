Кейд Каннингем: «Должен поехать на Матч всех звезд. Каждый раз на площадке чувствую себя лучшим игроком»
Кейд Каннингем высоко оценивает свое выступление.
Разыгрывающий «Детройта» набирает 23,9 очка, 7,3 подбора и 9,4 передачи в среднем, реализуя 45,5% бросков с игры и 39,3% из-за дуги.
«Пистонс» находятся на пороге зоны плей-ин с результатом 10-15 на Востоке.
«Думаю, что я должен поехать на Матч всех звезд. Каждый раз на площадке чувствую себя лучшим игроком. Делаю все, чтобы моя команда побеждала, мои партнеры помогают мне хорошо выглядеть в этом сезоне. Посмотрим, что будет», – заключил баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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