Кейд Каннингем: «Должен поехать на Матч всех звезд. Каждый раз на площадке чувствую себя лучшим игроком»

Кейд Каннингем высоко оценивает свое выступление.

Разыгрывающий «Детройта » набирает 23,9 очка, 7,3 подбора и 9,4 передачи в среднем, реализуя 45,5% бросков с игры и 39,3% из-за дуги.

«Пистонс» находятся на пороге зоны плей-ин с результатом 10-15 на Востоке.

«Думаю, что я должен поехать на Матч всех звезд. Каждый раз на площадке чувствую себя лучшим игроком. Делаю все, чтобы моя команда побеждала, мои партнеры помогают мне хорошо выглядеть в этом сезоне. Посмотрим, что будет», – заключил баскетболист.