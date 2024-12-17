Дэмиан Лиллард: «Кубок НБА помог «Милуоки» стать лучше»

Дэмиан Лиллард сказал, что участие в Кубке НБА поспособствовало прогрессу «Бакс».

«Кубок НБА поспособствовал проявлению наших лучших качеств. Новый паркет, другая форма... это возможность для команды что-то выиграть.

Моральный дух команд стал другим, сплоченность стала сильнее. Этот Кубок дает командам возможность набрать обороты и сделать что-то, что требует большого доверия между одноклубниками», – считает разыгрывающий «Милуоки ».

В финале «Бакс» 17 декабря сойдутся с «Тандер».