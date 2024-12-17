Лиллард и Миддлтон пропустили тренировку в понедельник, но должны сыграть в финале Кубка НБА
Стало известно о состоянии Дэмиана Лилларда и Криса Миддлтона перед игрой с ОКС.
Разыгрывающий и форвард «Милуоки» пропустили тренировку в понедельник, но оба готовы выйти на площадку в финале Кубка НБА против «Оклахомы» во вторник.
Миддлтон пропустил тренировку из-за болезни, Лиллард испытывал дискомфорт в правой икроножной мышце.
Лиллард почувствовал дискомфорт во второй четверти полуфинальной встречи турнира против «Атланты» в субботу.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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