Лиллард и Миддлтон пропустили тренировку в понедельник, но должны сыграть в финале Кубка НБА

Стало известно о состоянии Дэмиана Лилларда и Криса Миддлтона перед игрой с ОКС.

Разыгрывающий и форвард «Милуоки » пропустили тренировку в понедельник, но оба готовы выйти на площадку в финале Кубка НБА против «Оклахомы» во вторник.

Миддлтон пропустил тренировку из-за болезни, Лиллард испытывал дискомфорт в правой икроножной мышце.

Лиллард почувствовал дискомфорт во второй четверти полуфинальной встречи турнира против «Атланты» в субботу.