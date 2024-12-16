Дерон Уильямс: «500 тысяч заставят кого угодно играть упорнее. И это немного печально»
Дерон Уильямс рассказал об отношении к Кубку НБА.
Известный бывший разыгрывающий пояснил позицию игроков.
«Сначала тоже отнесся скептически, не понимал, зачем они это делают. Но я недавно посетил один из матчей, и все выглядело очень неплохо. Говорил с Дэймом Лиллардом, и ему очень нравится турнир. Парни хорошо к нему относятся.
Призовые играют какую-то роль. 500 тысяч заставят кого-угодно играть упорнее. И это немного печально», – рассудил известный бывший разыгрывающий в эфире подкаста Run It Back.
«Деньги – это вишенка на торте. Но мне кажется, что главное – это внимание, обращенное на несколько определенных команд. Это создает особенную атмосферу», – добавил Лу Уильямс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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