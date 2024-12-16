Дерон Уильямс: «500 тысяч заставят кого угодно играть упорнее. И это немного печально»

Дерон Уильямс рассказал об отношении к Кубку НБА.

Известный бывший разыгрывающий пояснил позицию игроков.

«Сначала тоже отнесся скептически, не понимал, зачем они это делают. Но я недавно посетил один из матчей, и все выглядело очень неплохо. Говорил с Дэймом Лиллардом, и ему очень нравится турнир. Парни хорошо к нему относятся.

Призовые играют какую-то роль. 500 тысяч заставят кого-угодно играть упорнее. И это немного печально», – рассудил известный бывший разыгрывающий в эфире подкаста Run It Back.

«Деньги – это вишенка на торте. Но мне кажется, что главное – это внимание, обращенное на несколько определенных команд. Это создает особенную атмосферу», – добавил Лу Уильямс .