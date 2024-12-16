Крис Миддлтон: «Большая часть моего свободного времени тратится на поддержание способности играть»
Форвард «Милуоки» пропустил начало сезона из-за реабилитации после операций на обеих ногах.
«Большая часть моего свободного времени тратится на заботу о моем теле для поддержания возможности играть в баскетбол, который я люблю. Это меня не раздражает, иначе я бы этим не занимался. Люблю заниматься этим. Тренироваться. Оттачивать игру.
Лучшая сторона возвращения на площадку в том, что я могу заниматься баскетболом. Во время реабилитации можно только упражняться, проводить себя в форму. А сейчас можно играть.
Но мне нельзя спешить. Я хочу многого, но нужно верить медицинскому штабу. Нет смысла в героизме. Это команда, мы должны доверять коллективу. Стараюсь пока не перенапрягаться.
Некоторые говорили, что я боюсь. Но это просто комбинированный процесс физического и психологического восстановления после операций.
Самым сложным был первый день, на главное – пережить его, и все будет в порядке.
Надеюсь, в финале Кубка я покажу хорошую игру, надеюсь, что мы победим. Полуфинал лично для меня был разочаровывающим. У меня было плохое выступление в важной игре. Но мы все равно победили. Остаюсь позитивным», – рассказал Миддлтон.
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