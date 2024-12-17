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Кристапс Порзингис о самоубийстве Тиммы: «Человеческие отношения – краеугольный камень нашего психического здоровья»

Кристапс Порзингис отреагировал на смерть Яниса Тиммы.

«О нет, пожалуйста, скажите мне, что это неправда», – написал центровой «Бостона» в соцсети X после появления сообщений.

«Человеческие отношения – краеугольный камень нашего психического здоровья. Пожалуйста, давайте заботиться друг о друге. Покойся с миром, Джей Ти», – добавил Порзингис вскоре после подтверждения информации.

Порзингис также опубликовал сторис, в котором попрощался с бывшим партнером по сборной Латвии.

32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.

Ранее в декабре Тимма развелся с певицей Анной Седоковой.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Кристапса Порзингиса в соцсети X
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