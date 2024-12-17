«Надо дать возможность пережить случившееся». Анастасия Волочкова попросила оставить Анну Седокову в покое после самоубийства Яниса Тиммы
«Мы с Аней Седоковой дружим. Сейчас она нуждается в защите. Ей сейчас необходимо отсутствие внимания в связи со случившимся горем. Я видела ее слезное интервью, где она просит, чтобы ребенок не узнал, чтобы как-то его уберегли. А ведь у нас столько злых людей, которые специально будут давить!
Самоубийство – это большой грех перед Богом. Я считаю, мы сейчас как люди не должны лезть в эту историю, и особенно вас прошу, журналистов. Я знаю, что Аня хороший, светлый, прекрасный человек. Ради нее мужчины готовы на благородные поступки. Здесь же речь совсем о другом. Надо человека оставить в покое, дать возможность пережить случившееся», – сказала российская балерина.
32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Его тело обнаружили в подъезде гостиницы между двумя этажами. Предварительная версия смерти – суицид.
Ранее в декабре Тимма развелся с певицей Анной Седоковой.
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