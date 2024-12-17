«Оклахома» лидирует в этом сезоне по основным защитным категориям

«Оклахома» лидирует в НБА по основным защитным категориям.

«Тандер» занимает первое место в лиге по количеству набранных очков у соперника (103,5), по проценту с игры у соперника (42,;%), по проценту из-за дуги у соперника (33,1%), по вынужденным потерям у соперника (19,1), по количеству набранных очков после потери (22,7) и по перехватам (12,2).

Также команда совершает наименьшее количество потерь в среднем за матч (11,8).