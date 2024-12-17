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«Оклахома» лидирует в этом сезоне по основным защитным категориям

«Оклахома» лидирует в НБА по основным защитным категориям.

«Тандер» занимает первое место в лиге по количеству набранных очков у соперника (103,5), по проценту с игры у соперника (42,;%), по проценту из-за дуги у соперника (33,1%), по вынужденным потерям у соперника (19,1), по количеству набранных очков после потери (22,7) и по перехватам (12,2).

Также команда совершает наименьшее количество потерь в среднем за матч (11,8).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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