Тим Макмэн: «Прямо сейчас, с учетом положения «Наггетс», Шэй Гилджес-Александер должен быть абсолютным фаворитом на награду MVP»
«В следующие 5 лет эта команда выиграет много серий плей-офф. Они будут играть в последних числах мая, иногда в июне. Им нужно срочно определиться, как использовать это в росте популярности на рынке.
Шэй Гилджес-Александер невероятно хорош и универсален. Его игра нацелена на долгосрочную переспективу. Он не пытается влезть в соцсети с хайлайтами. Не летит в проходы, как Джа Морэнт, чтобы ставить сверху через «больших». Не увлекается степ-бэками, как Лука Дончич. Не бросает навесы через всю площадку и не отдает слепые передачи через всю площадку. Он сосредоточен на работе ног, эффективности, отшлифованной игре. Невероятно хорош.
Прямо сейчас, с учетом позиции «Наггетс», Шэй должен быть абсолютным фаворитом на награду MVP», – заключил обозреватель ESPN.
Защитник «Тандер» на данный момент замыкает Топ-3 «Гонки за MVP» от NBA.com.
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