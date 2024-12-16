Лу Уильямс: «Оклахоме» не нужно думать о будущем, они готовы победить прямо сейчас»

Лу Уильямс опасается слишком осторожной позиции «Тандер».

«У «Оклахомы» лучшая позиция на Западе. Они заряжены на победу прямо сейчас. Очень не хочу, чтобы они наделали ошибок.

Когда у тебя столько драфт-пиков, легко зациклиться на будущем, но им нужно сосредоточиться на текущем моменте. Их команды достаточно, чтобы победить прямо сейчас.

Впереди много решений. Обменять пики на звезду или кого-то, кто окажет значительное влияние на результат? Или держать их у себя, чтобы посмотреть, что можно будет получить в будущем?

У них полностью боеспособный состав из 10 игроков. Нельзя отвлекаться на что-то другое. Настоящее принадлежит им, надо взять все, что возможно. Они здесь, у них оправданное первое место на Западе, не нужно смотреть по сторонам», – заключил ведущий подкаста Run It Back.